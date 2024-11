Gattopoli Made in Biella ODV lancia l'sos per i mici di via Pista a Occhieppo Inferiore VIDEO

Adele ha appena tre mesi di vita. Per una grave lesione al midollo che ha subito è rimasta paralizzata agli arti inferiori. E' una tenerissima micina: "Si tratta di una frattura che fa sospettare un grave colpo con un bastone o un corpo contundente - spiega Paola Cossutta di Gattopoli Made in Biella ODV -. E' stata recuperata con la sorella, che per altro è ancora più terrorizzata di lei. E noi vogliamo esprimere il nostro disgusto per questo UMANO che di umano non ha nulla, che ha fatto questo!!!".

Il terribile fatto è avvenuto a Occhieppo Inferiore, in via Pista e non sembra essere stato l'unico, come racconta Paola nel video che ha realizzato con la veterinaria che ha in cura Adele. E sempre nella stessa via sembra sia stata minacciata anche la gattara ufficiale della colonia riconosciuta dove si trovano i micetti della zona.