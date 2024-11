Il grande golf si gioca nel Biellese: Sara Montejo Rey è una giovane promessa

Sara Montejo Rey grande protagonista del Golf Albatros di Ponderano che ieri, domenica 3 novembre, ha vinto la finale di golf match play disputato durante la 3 giorni del Golf di Villa Carolina, proclamandosi campionessa di questa finale giovanile che chiude la stagione 2024. Il primo giorno, nei quarti di finale, Sara vince il match contro Chiara Maroni del Golf Castelconturbia, con 3 up. Il secondo giorno, in semifinale, vince il match contro Costanza Severina Chiono del Golf Torino, con 4 up. Al termine conquista la finale contro Marella Bertolaja del Golf Verbania, con uno strepitoso 8 up.

A pochi giorni dal successo viene proclamata vincitrice assoluta del Circuito Federale Teodoro Soldati 2024 under 18. Un circuito costituito di 24 gare in diversi settori del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Sara vince con un totale di 1528 punti: oltre 300 punti dalla seconda classificata.

Ottimo risultato anche per il suo compagno Tommaso Falla del Golf Albatros campione nel Circuito Saranno Famosi 2024 under 12.

Bravi anche gli altri 5 golfisti biellesi convocati alla finale giovanile: Tea Sicuro e Stefano Pavan del Golf Il Mulino Cerrione; Filippo Gamma, Filippo Viano e Sofia Guidone del Golf Biella Betulle.