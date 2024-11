Doppio appuntamento all’Accademia Perosi: mercoledì 6 e venerdì 8 novembre.

Mercoledì 6 novembre 2024 | h: 18.00

Con l'Hana Quartett le note aggressive, dinamiche, desolate, cupe e ossessive di Janacek e Shostakovich

Il primo ispirato al romanzo di Lev Tolstoj, il secondo evocativo e descrittivo fin dai cinque titoli dei movimenti: “Calma consapevolezza del futuro cataclisma”, “Brontolii di disordini e aspettative”, “Le forze della guerra scatenate”, “Omaggio ai morti” e “L’eterna domanda: perché? per cosa?”.

Da Monaco, il Quartett Hana per la Stagione del Perosi

Mercoledì 6 novembre 2024 alle 18:00, la Sala Concerti di Biella ospiterà un'esibizione concitata ed emozionante, con un programma che presenterà stili innovativi sotto il segno dell'irrequietezza.

Fondato nell'aprile 2019 all'Università di musica e arti dello spettacolo di Monaco, il Quartett HANA è composto dai talentuosi violinisti Gyurim Kwak e Fuga Miwatashi, dal violista Simon Rosier e dal violoncellista Tzu-Shao Chao. Attualmente, il quartetto sta studiando sotto la guida del Prof. Raphaël Merlin e del Quatuor Ébène, con il Maestro Oliver Wille presso la Fondazione Accademia Perosi, dove hanno ricevuto una borsa di studio.

Con un curriculum già ricco di successi, il Quartett HANA ha collezionato premi prestigiosi, tra cui il 3° premio al Concorso universitario Felix Mendelssohn Bartholdy di Berlino e il premio speciale “Förderpreis Jeunesses Musicales Deutschland” al Concorso musicale internazionale ARD di Monaco. Nel 2024, il quartetto ha partecipato al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Trondheim, continuando a dimostrare il suo talento e la sua dedizione alla musica da camera.

Il quartetto si esibisce regolarmente in concerti di grande prestigio e ha recentemente partecipato a eventi come il Mozartfest di Würzburg e il Groba Festival in Spagna. Le loro versatilità e passione per la musica li hanno resi una delle formazioni più promettenti del panorama musicale contemporaneo.

Il programma del concerto include:

Dmitri Shostakovich - Quartetto d'archi n. 3: Composto nel 1946, questo quartetto è uno dei quindici scritti da Shostakovich. La sua musica complessa e profondamente espressiva riflette le tensioni del periodo post-bellico.

Leoš Janáček - Quartetto d'archi n. 1 'Kreutzer Sonata': Ispirato alla novella "La Sonata a Kreutzer" di Lev Tolstoj e composto nel 1923, questo quartetto esplora temi di amore, gelosia e tragedia, manifestando il caratteristico stile incisivo di Janáček. In chiusura: Erwin Schulhoff - 5 pezzi per Quartetto d'archi: Questa suite di brevi movimenti, composta nel 1923, fonde elementi di danza e umorismo, riflettendo l'influenza del jazz e dell'avanguardia sul linguaggio musicale di Schulhoff.

Una varietà di stili e emozioni, dai temi profondi e drammatici di Shostakovich e Janáček all'approccio più leggero e sperimentale di Schulhoff.

Informazioni sul concerto:

- Data: Mercoledì 6 novembre 2024

- Ora: 18:00

- Luogo: Sala Concerti, Accademia Perosi, Biella

- Biglietti:

- Intero: 10,00 €

- Ridotto: 5,00 €

Venerdì 8 novembre 2024 | h: 20.45

Un'incantevole serata di Musica da Camera: Il Trio Kanon all'Accademia Perosi

Un Viaggio musicale dal sapore intensamente romantico che parte dai "fantasmi" di Beethoven per spingersi fino ai capolavori di Mendelssohn.

Sala Concerti, Accademia Perosi

L’Accademia Perosi è lieta di annunciare un evento imperdibile per gli amanti della musica da camera: il concerto del prestigioso Trio Kanon, in programma venerdì 8 novembre 2024, alle ore 20:45, presso la Sala Concerti dell'Accademia. La serata promette di essere un viaggio emozionante tra le opere di grandi compositori, con un repertorio che spazia da Beethoven a Mendelssohn.

Il Fascino eterno del Trio degli Spettri di Beethoven e del Piano Trio n.1 di Mendelssohn. Nel panorama della musica classica, il **Trio degli spettri** di Ludwig van Beethoven si distingue come una delle opere più affascinanti e suggestive del compositore. Composto nel 1808 e dedicato all’amica contessa Anne Marie Erdòdy, questo pezzo è spesso descritto come il "Trio degli spiriti". La sua atmosfera demoniaca, in particolare nel secondo movimento, richiama un tema originariamente concepito per un coro di streghe in un progetto di «Macbeth» mai completato.

L'apertura dell'Allegro vivace e con brio mostra una compattezza inusuale, con i due temi principali presentati consecutivamente. Il contrasto tra la prima idea, robusta e marziale, e la seconda, più cantabile, accentua l'espressività di questo Trio. Il Largo assai ed espressivo, con i suoi archi e il pianoforte che crea una fascia sonora, offre un momento di intensa contemplazione. Il Presto finale riporta all'aspetto solare del primo tempo, con un tema incisivo che genera una forte tensione ritmica, dando vita a un continuo rincorrersi di scale e arpeggi.

A seguire, tre Lied: l'op. 109 in re magg. per violoncello e pianoforte, l'op. 102 in sol min. e l'op. 67 in do magg. di Felix Mendelssohn

Il Lied senza parole in re maggiore, op. 109, una composizione postuma del 1845, offre un canto malinconico e vibrante al violoncello. La sua struttura tripartita incarna il fascino intramontabile della musica di Mendelssohn, rendendo l’intero programma una celebrazione della grandezza musicale di questi due straordinari compositori.

In chiusura il programma si arricchisce con il Piano Trio n.1 in re minore di Felix Mendelssohn, un capolavoro che incarna il romanticismo tedesco. Composto nel 1839, durante le ferie estive del compositore, il trio riflette la bellezza della natura e la ricchezza della cultura musicale tedesca. La composizione si distingue per la sua precisione e struttura armonica, con un primo movimento che amalgama elementi melodici appassionati e discorsivi, rivelando la profonda connessione tra virtuosismo e poesia musicale, una caratteristica distintiva del genio di Mendelssohn.

Il Trio Kanon, composto da Diego, Lena e Alessandro, è nato nel 2012 dall’amicizia di tre talentuosi musicisti uniti dalla passione per la musica da camera. Formatisi sotto la guida del rinomato Trio di Parma, hanno affinato le loro abilità in prestigiose accademie e sotto la direzione di illustri maestri. Il trio ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui il 1° Premio nell’International Chamber Music Competition di Pinerolo e Torino nel 2018.

Da allora, il Trio Kanon ha calcato importanti palcoscenici in Italia e all’estero, tra cui il Teatro La Fenice di Venezia e il Phoenix Hall di Osaka, riscuotendo ovunque applausi entusiastici da parte di critica e pubblico. La loro abilità interpretativa e la sinergia tra i musicisti promettono di rendere questo concerto un’esperienza indimenticabile.

Informazioni sul concerto:

Data: mercoledì 08-11-2024

Ore: 20:45

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, segui il sito ufficiale dell’Accademia Perosi.

Contatti

Telefono: +39 015 29040

Indirizzo: Corso del Piazzo 24 – 13900 Biella

Email: segreteria@accademiaperosi.org