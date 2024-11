Riascoltati per voi: 5 Seconds Of Summer - 5 Seconds Of Summer (2014).

Quarantesimo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”, oggi in cifra tonda. Nelle prossime righe, vi voglio presentare l’omonimo album della band australiana “5 Seconds Of Summer”. In questo disco d’esordio ci sono influenze che spesso si possono ascoltare nei Blink 182 o nei primi lavori dei Green Day. Questo non è solo un debutto di successo, ma è anche la celebrazione dell’energia giovanile.

Nel giugno di dieci anni fa, l’etichetta discografica Capitol Records lancia l’album "5 Seconds of Summer” dell’omonima band, ed il debutto è a dir poco esplosivo!

Il disco rapidamente conquista critica ed una grande fetta di pubblico mondiale appassionato di pop-rock e pop-punk. Io lo vedo come un viaggio nostalgico che riporta alla mente le emozioni della gioventù, rendendo l'ascolto un'esperienza coinvolgente.

Con una serie di brani carichi di energia, trovo sia il disco ideale da ascoltare durante le feste dei teenager: con le sue melodie accattivanti, gli arrangiamenti coinvolgenti, una produzione molto ben curata, melodie e ritornelli che sono dei veri e propri tormentoni, questo disco è veramente divertente tanto che ti fa venir voglia di scatenarti e di ballare, proprio come in estate quando si è molto più spensierati.

Il disco ha debuttato al numero uno della Billboard 200, vendendo 259.000 copie nella prima settimana, è considerato come il miglior esordio per un album di debutto di un gruppo dal 2006; è riuscito a raggiungere il primo posto in ben 14 paesi ed ha ottenuto la certificazione di platino in quattro di essi, tra cui gli Stati Uniti e l’Australia. Niente male vero? Mentre i singoli "She Looks So Perfect" e "Amnesia" hanno avuto un grande successo, sono stati in grado di piazzarsi nelle prime posizioni delle classifiche in vari paesi. Mentre nel 2021, la rivista “Rolling Stone Australia” ha inserito questo disco al 17° posto nella classifica dei "200 Greatest Albums of All Time”.

Be’, non vi ho fatto venire la voglia di accendere l’impianto hi-fi, prendere il disco, schiacciare play e alzare a palla il volume?

I miei brani preferiti sono: "She Looks So Perfect”; "Don't Stop”; “Kiss Me Kiss Me”; “Everything I Didn't Say”; e “Amnesia”.

Voto: 8

Tracce:

1) She Looks So Perfect – 3:22

2) Don't Stop – 2:49

3) Good Girls – 3:27

4) Kiss Me Kiss Me – 3:23

5) 18 – 3:09

6) Everything I Didn't Say – 3:00

7) Beside You – 3:40

8) End Up Here – 3:01

9) Long Way Home – 3:19

10) Heartbreak Girl – 3:18

11) English Love Affair – 3:00

12) Amnesia – 3:57

Durata: 37 minuti.

Formazione: Luke Hemmings (chitarra, voce); Michael Clifford (chitarra); Calum Hood – basso) e Ashton Irwin (batteria).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “5 Seconds Of Summer” ma anche dei 5 Seconds Of Summer e della loro musica.

Al prossimo riascolto…