Pallavolo: Serie B2, il Bonprix TeamVolley si impone sul Trecate

Imbattibilità casalinga confermata nel campionato nazionale di Serie B2: il Bonprix TeamVolley fa valere la maggiore esperienza e supera 3-0 le giovanissime ragazze dell’Igor Volley di Trecate, formazione Under18 della grande Agil Novara.

PARTITA

Nel sestetto di coach Preziosa: Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Gualinetti in banda, Fizzotti libero, Bonini e De Carlini centrali. Primo set che parte con tante imprecisioni in entrambe le metà campo, soprattutto - ma non solo - in battuta. Il TeamVolley tiene il vantaggio (e lo farà fino in fondo al set) ma non riesce a scappare: il gap si allarga da -1 a -4 con scambi brevi e poco combattuti. Trecate acciuffa il pari a quota 17 ma dura poco, perché con uno scatto il Bonprix torna a +3 e costringe la panchina della Igor al primo stop. Entra anche Macchieraldo ed è di nuovo timeout ospite sul 23-20. Anche lo staff lessonese richiama la truppa sul 23-22, perché tutto è ancora in discussione. Una bomba di capitan Diego apparecchia il primo set point, gentilmente convertito da un errore avversario nel 25-22 con cui si cambia campo. L’equilibrio persiste anche in apertura di seconda frazione, ma questa volta è Trecate a mantenere il naso avanti. Gli scambi si allungano, le sbavature restano. La partita sembra addormentarsi, ma il TeamVolley conquista il primo vantaggio sull’11-10 con un muro in controtempo (e decisamente acrobatico) di Macchieraldo. Capitan Diego spara all’incrocio un clamoroso ace ed è timeout sul 14-11. Il Bonprix vive un momento magico e scappa via, Diego ha messo il mirino in battuta e sul 18-14 entra Francoli per servire. La panchina novarese ci riprova sul 21-15. Ultimi giri di cambi e rientra Macchieraldo, poi un errore in battuta delle ospiti congela il 25-19. Nel terzo set il TeamVolley riparte forte ma regala un contro-parziale pesante a Trecate che rimette tutto in bolla. Diego cerca di sfondare il muro novarese con sorti alterne; le biancoblù sfruttano la maggiore esperienza per tenere a bada le giovanissime avversarie. Il valzer delle centrali si completa con l’ingresso di Fallarini. Un paio di ottimi attacchi di Filippini – supportati da qualche errore della Igor – forza il primo time-out ospite sul 16-11, poi bissato sul 20-13. Il Bonprix fa la voce grossa sotto-rete e le avversarie mollano mentalmente. Ancora Diego sigla il 25-15.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA: “C’è stato un inizio balbettante, in cui abbiamo permesso a Trecate di giocare facendo qualche errore di troppo. Due soprattutto: un filotto di battute sbagliate e troppe soluzioni finite dentro al muro, uno dei punti di forza delle avversarie. Poi abbiamo iniziato a giocare un po’ più “da esperte”, sporcando il gioco con qualche palletta, attaccando le parallele e in contro-tempo sulle mani. Così abbiamo trovato il modo di metterle in difficoltà. Ho girato tutte e quattro le centrali, perché non siamo riusciti a trovare la continuità di rendimento che era la cosa più importante di questo match. Nel tentativo di sistemare la situazione abbiamo provato a cambiare, ma non ce l’abbiamo fatta. Si tratta di giocatrici giovani che devono ancora lavorare tanto, ma siamo convinti che possano arrivare a dare ciò di cui la squadra ha bisogno”. Aggiunge la schiacciatrice Letizia GUALINETTI, mvp di serata: “Di sicuro è stato difficile prendere il ritmo, in questo genere di partite succede spesso. Soprattutto quando ci sono tanti errori consecutivi, da una parte e dall’altra. Abbiamo gestito il match, sebbene in un tratto del secondo set sembrava ci fossimo perse. Siamo state brave a riprenderci, specialmente nella fase di battuta che è fondamentale nel nostro gioco. In attacco siamo state coerenti, bene anche in bagher dove subito abbiamo faticato. Siamo contente, speriamo che la prossima trasferta sia quella buona per sbloccarci. Sappiamo di avere una marcia in più a Lessona, non è una palestra facile in cui giocare e qui abbiamo una certa sicurezza. Dalla prossima settimana contiamo di prendere il giro, siamo fiduciose”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 4 a giornata Palasport di Lessona (BI) BONPRIX TEAMVOLLEY – Igor Volley Trecate 3-0 (25-22/25-19/25-15) BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi, Daffara ne, Diego 13, Gualinetti 13, Biasin ne, Francoli, Sola ne, Bonini 7, Fallarini, De Carlini, Macchieraldo 1, Filippini 9, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.