Nei giorni 1 e 2 novembre, presso il crossodromo del Sassello, in provincia di Savona, andrà in scena la sesta prova nonché la finale del Trofeo Italia Sparco. Lotta al titolo ancora aperta sia per l'assoluta che per le varie categorie.

La driver biellese Serena Rodella sarà al via con la sua Mini TDI e promette di dare battaglia in una pista dove ha sempre fatto bene.