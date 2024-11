Club OLTRE riparte a Biella con Federico Rampini

Giunto alla sua quarta edizione, ritorna il ciclo di incontri proposti dal Club Oltre: l’iniziativa dell’Unione Industriale Biellese, dedicata agli imprenditori biellesi aderenti, che ha come principale obiettivo quello di fornire occasioni di incontro e confronto con imprenditori di rilievo nel contesto nazionale ed internazionale per "accendere" intuizioni e declinarle in strategie aziendali concrete.

L’evento di apertura del Club Oltre, rivolto a tutti gli imprenditori, è in programma giovedì 21 novembre alle ore 17 a Palazzo Gromo Losa. Federico Rampini, in arrivo a Biella dagli Stati Uniti, sarà il protagonista della serata e condividerà un’analisi approfondita e inedita degli scenari che si apriranno dopo le elezioni americane. Lo scrittore e giornalista di focalizzerà sulle implicazioni internazionali dei risultati elettorali, a partire dai punti di forza del programma del candidato vincente e dalla composizione del suo team di governo. Questi elementi saranno determinanti nel contesto dei conflitti in corso in Europa e Medio Oriente e influenzeranno le dinamiche politiche ed economiche su scala globale, con particolare attenzione ai continenti americano, europeo e asiatico.

Rampini si focalizzerà in particolare sulla politica estera della nuova presidenza americana, valorizzando le implicazioni economiche internazionali e l'impatto sulle imprese europee. Fornirà inoltre una panoramica sugli equilibri geopolitici globali e gli attori emergenti, che ne stanno diventando protagonisti, a partire da quelli Europei, per arrivare alla Cina e ai BRICS. La serata si concluderà con l'intervento del presidente Uib, Paolo Barberis Canonico, che presenterà ufficialmente la quarta edizione del Club Oltre.

Scrittore e giornalista, editorialista del Corriere della Sera, Rampini è stato corrispondente dagli USA e capo della redazione di New York de la Repubblica. Per quest’ultimo ha svolto il ruolo di inviato corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco e Pechino. È stato Vicedirettore de Il Sole 24 Ore. Ha seguito come inviato i vertici internazionali (G-7, G-20, Nato, Apec-Asean, World Economic Forum di Davos) e diversi viaggi di Barack Obama e Donald Trump, in quanto accreditato presso la Presidenza degli Stati Uniti d’America come corrispondente alla Casa Bianca. È membro del Council on Foreign Relations, il più importante think tank americano di relazioni internazionali. Ha insegnato alle Università di Berkeley, Shanghai, e alla SDA Bocconi. Ha pubblicato più di venti saggi di successo, molti dei quali tradotti in altre lingue, ha prodotto e interpretato vari spettacoli teatrali, tra cui “Trump Blues” con suo figlio Jacopo.

"Oltre" è il Club per imprenditori biellesi realizzato dall’Unione Industriale Biellese e avviato con la prima edizione nel 2021. Propone alcuni eventi che hanno l'obiettivo di fornire agli imprenditori informazioni e spunti utili a comprendere il cambiamento globale, cogliere le opportunità offerte da tali trasformazioni, anche dalle crisi, sviluppare la visione della loro impresa nel futuro e governare il cambiamento. Tutto questo, facendo network con imprenditori di rilievo nel contesto nazionale ed internazionale e con gli altri imprenditori del Club. La prima edizione si è aperta con l'evento di "anteprima" che si è incentrato sul dialogo fra il moderatore del ciclo di incontri, Sebastiano Barisoni, Vice Direttore Esecutivo di Radio24, e Giulio Sapelli, economista, storico, accademico e dirigente d’azienda.

Negli incontri successivi importanti protagonisti del tessuto imprenditoriale italiano hanno affrontato temi come sostenibilità, sviluppo, innovazione, internazionalizzazione: Simone Miatton, Presidente e AD di Michelin Italia, Giuseppe Pasini, Presidente di Feralpi Group, Marco Lavazza, Vice Presidente di Luigi Lavazza SpA, e Maurizio Marchesini, Presidente di Marchesini Group SpA e Vice Presidente di Confindustria alle filiere e medie imprese. La seconda edizione del Club è stata inaugurata dall'incontro con Alan Friedman, giornalista esperto di economia e politica, conduttore televisivo e scrittore statunitense. A moderare il secondo ciclo di appuntamenti è stata la giornalista e autrice tv, Catia Barone. I protagonisti della seconda edizione del Club Oltre sono stati: Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d'armi Pietro Beretta Spa; Cristina Bombassei Tiraboschi, Consigliere di Brembo Spa; Stefano Viganò, Managing Director di Garmin Italia Spa; Roberta Ceretto, presidente di Azienda Vitivinicola Ceretto Srl.

La seconda edizione ha inoltre visto l’organizzazione di uno speciale “Oltre bootcamp”, l’estate scorsa. Gli imprenditori che hanno aderito al Club hanno potuto approfondire il dialogo avviato con Franco Gussalli Beretta con una visita speciale alla Fabbrica d'armi Pietro Beretta, toccando con mano una realtà industriale eccezionale. La terza edizione si è aperta con un incontro con Ferruccio De Bortoli e Marco Grazioli. A moderare il terzo ciclo di appuntamenti è stata la giornalista Daria Paoletti. I protagonisti degli incontri sono stati: Stefano Messina, Presidente del Gruppo Messina e Vice Presidente Esecutivo Ignazio Messina & C; Guido Gobino, fondatore e socio unico di Guido Gobino Srl; Marco Righi, Fondatore e CEO di Flash Battery Srl; Antonella Nonino, Consigliere Delegato di Nonino Distillatori Srl. La partecipazione all'incontro di apertura è gratuita e rivolta a tutti gli imprenditori biellesi interessati previa iscrizione. I posti sono limitati.