ANCI Piemonte, Ramella Pralungo è coordinatore regionale della Consulta Piccoli e Unioni Comuni

“È un onore per me essere stato eletto per acclamazione dai miei colleghi piemontesi come coordinatore regionale della Consulta Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte”. A scriverlo, sui social, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo.

E aggiunge: “Questo ruolo mi permetterà di continuare il mio impegno come vicepresidente di ANCI Piemonte, rappresentando e sostenendo le nostre comunità, lavorando per rafforzare la cooperazione tra i comuni e valorizzare le realtà locali. Ringrazio tutti per la fiducia accordata e sono pronto a portare avanti questo impegno con dedizione”.