I risultati dei piloti Rally & co nello scorso weekend FOTO

Ottimi risultati nel weekend appena trascorso per i piloti e navigatori della Rally & co. In Sardegna per la Baja del Vermentino in provincia di Sassari, gara valida per il campionato italiano cross country , ottava posizione assoluta per Gianluca Morra e Stefano Tironi che a bordo della loro Suzuki Vitara hanno concluso 3° sia di classe T2 che nel trofeo Suzuki: due posizioni piu’ indietro (10° assoluti) per Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato che sulla piccola suzuki Jimny tagliano il traguardo in seconda posizione nella classe TH.

Al rally 2 Laghi disputatosi nel Cusio Ossola sotto un maltempo incessante 22° posizione assoluta e 4° di classe Rally5 per Maurizio Gabella e La vanessa su Renault clio , stessa vettura con cui ha corso l’equipaggio femminile composto da Cristina Roccati e Mara Miretti classificatesi 53 ° assolute e 6° nella sempre difficile classe Rally5.