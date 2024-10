Biella, ai domiciliari per furto ma viene trovato per strada: nei guai un giovane

Per un paio di giorni ha impegnato le forze dell'ordine con le sue intemperanze. Protagonista nei giorni scorsi un giovane che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe dapprima tentato di rubare un paio di vestiti da un negozio di Biella. Fermato con la refurtiva, è stato arrestato per furto e mandato ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e la direttissima.

Il giorno dopo, però, sarebbe stato trovato all'esterno della sua abitazione nel corso di un controllo: inevitabile, a questo punto, un nuovo arresto, stavolta per evasione. Insieme al suo legale Marco Cavicchioli, l'uomo è poi comparso davanti al giudice che ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con l'adozione del braccialetto elettronico.