Biella, scontro tra due auto in viale Macallè, foto archivio

Nella serata di ieri sabato 26 ottobre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente tra due automobili in viale Macallè a Biella.

Sembra che gli occupanti dei mezzi non abbiamo riportate ferite. L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso per la messa in sicurezza dei mezzi.