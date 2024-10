Biella, doppio incidente stradale in via Lamarmora (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale a Biella ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Entrambi sono avvenuti in via Lamarmora nel pomeriggio di oggi, 24 ottobre, a due ore di distanza l'uno dall'altro. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.