Rhythmic School impegnata su più fronti FOTO

Lo scorso weekend, presso il palazzetto dello sport del comune di Candelo, si sono disputate le terze prove del campionato regionale individuale Silver FGI dei livelli C1 e C2.

In cabina di regia la collaudata e preparatissima formazione di dirigenti e genitori della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che non hanno lasciato nulla al caso ricevendo sentiti apprezzamenti dalle partecipanti all’evento (atlete, tecniche e supporters). Per quanto concerne i risultati sportivi, le RSgirls in gara si sono difese sfiorando il podio.

Nella giornata di domenica ha gareggiato, nella categoria A4 (anno 2012), Ginevra Viana che ha conquistato il quarto posto esibendosi in gara con palla e nastro. Mentre, nella giornata precedente erano scese in pedana Ginevra Romanini nelle A2 (anno 2014) con fune e cerchio e Ginevra Segatto fra le A4 con fune e nastro, entrambe hanno ottenuto il settimo posto nella classifica finale. A seguire le ginnaste in gara lo staff tecnico composto dalla DT Tatiana Shpilevaya e dalle istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk.

“Purtroppo le nostre ragazze non si sono espresse al meglio – il commento delle tecniche – Viana ha commesso un errore alla palla che le ha pregiudicato non solo il podio, ma anche il primo posto, che era alla sua portata. Stesso discorso anche per Romanini e Segatto che hanno commesso errori in entrambi gli attrezzi. Giornata storta, che servirà come esperienza, da tradurre in opportunità, nel processo di maturazione e crescita tecnica e psicologica delle atlete”.

Il prossimo fine settimana sarà ad alta intensità per la società cara al Presidente Carlo Vineis. Si inizierà venerdì a Cantalupa (TO) con la prova interregionale individuale Gold FGI di specialità che vedrà esibirsi Ginevra Bravaccino con cerchio e clavette ed Elena Pavanetto con palla e nastro, entrambe tenteranno di scalare i vertici delle classifiche dei vari attrezzi per ottenere il pass per la finale nazionale, riservato esclusivamente alle prime quattro classificate.

Sabato e domenica si disputerà a Chivasso , presso il PalaLancia, la terza prova del regionale Silver FGI LB 2 che vedrà in gara per la Rhythmic School Giorgia Maria Bonifacio ed Alice Cola e del regionale Silver FGI LB1 che vedrà scendere in pedana Ginevra Lanza.