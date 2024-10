“LIBERAlaMENTE, Donne che fanno donne che comunicano”: CNA Biella per l’imprenditoria femminile FOTO

Si è tenuto sabato 19 ottobre l’evento organizzato da CNA Impresa Donna e sostenuto da BiverBanca Banca di Asti, nella cornice di Palazzo Ferrero alla presenza di numerose partecipanti.

L’evento tutto al femminile è stato magistralmente moderato da Carla Fiorio, referente di CNA Impresa Donna Biella, che ha fatto dialogare due voci che di comunicazione se ne intendono: Valentina Falcinelli e Iolanda Saia; l’una esperta di tono di voce aziendale, autrice del primo libro italiano sul tone of voice “Testi che parlano” e fondatrice di Pennamontata un’agenzia di copywriting; l’altra Presidente di CNA Impresa Donna Piemonte Nord, fondatrice dal 1987 dell’omonima azienda che si occupa di comunicazione, freelance tra il Novarese e il Lago Maggiore.

Alla presenza del Presidente di CNA Biella – Gionata Pirali e dell’Assessore alle attività Produttive del comune di Biella - Anna Pisani, si sono aperti i lavori dedicati alle donne che da tanto caratterizzano il mondo imprenditoriale del nostro territorio.

Il pomeriggio ha visto un primo intervento info/formativo di Valentina Falcinelli che ha stimolato la platea in una riflessione sulla modalità che ognuno di noi ha di porsi, non tanto rispetto al tono di voce utilizzato, quanto all’idea che ognuno di noi ha di sé stesso e di quello che invece fa apparire. Un esercizio che ha condotto molte/i delle e dei convenuti in sala a fare considerazioni sul proprio modo di comunicarsi anche e soprattutto nel mondo del 2024, caratterizzato dai social.

La seconda parte del pomeriggio si è invece caratterizzata da un momento conviviale offerto da CNA Impresa Donna Biella e da un vero e proprio talk in cui Falcinelli e Saia si sono confrontate sul come fare comunicazione, sulle proprie esperienze professionali e personali, sulle nuove generazioni, sul ruolo delle imprese al femminile e sul ruolo dei social.

Un pomeriggio molto interessante che CNA Impresa Donna Biella ha desiderato condividere per parlare ancora una volta di imprenditorialità femminile valorizzata nelle proprie peculiarità.

La giornata si è conclusa con un saluto della vera padrona di casa, la Presidente di CNA Impresa Donna Biella – Annalisa Zegna, che ha voluto ringraziare tutti e tutte le intervenute, ricordando ancora una volta come queste occasioni siano delle vere e proprie opportunità di formazione, di dialogo, di confronto e di relazione.