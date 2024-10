Emergenza Emilia Romagna, partiti anche 11 volontari AIB Piemonte

Nella mattina di oggi lunedì 21 ottobre, su richiesta della Regione Piemonte, è partita la Colonna Mobile del Corpo AIB Piemonte, in supporto alla Colonna Mobile regionale di Protezione Civile, nelle operazioni già in corso in Emilia Romagna.

Sono in tutto 11 i volontari, guidati dal Team Leader Bruno-Franco Guido, che sono diretti a Valsamoggia (BO) con 3 mezzi operativi e un mezzo per la logistica. Una volta giunti a destinazione si metteranno subito a disposizione dei Funzionari regionali già presenti sul posto da alcuni giorni, pronti a fornire tutto il supporto necessario in questa fase di emergenza.