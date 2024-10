A Salussola un momento di preghiera nel ricordo di Marina Ruffino

La morte di Marina Ruffino ha lasciato un grande vuoto nella comunità di Salussola. Per tale motivo, questa sera, alle 18.30, avrà luogo un momento di preghiera per ricordarne la figura, come riportato dal parroco, don Lodovico De Bernardi.

“Pochi giorni fa anche io, come tanti, mi sono recato presso l’ufficio postale del paese per sbrigare qualche commissione e con lei ho scambiato pareri e battute con il sorriso di sempre - ricorda il sacerdote - Una persona sempre disponibile, buona e precisa per tutti. Lo sconcerto che ha suscitato questa improvvisa notizia in paese è molto grande e per cercare di superare questo momento pregheremo Gesù per l’intercessione di Maria. I miei parrocchiani subito mi hanno proposto di fare un momento di preghiera in sua memoria. Un segno tangibile della nostra comunità per la stima che abbiamo sempre avuto per Marina”.

Il Santo Rosario sarà nella chiesa di Salussola Monte.