Salussola: Marina Ruffino, Capo Ufficio Postale del paese, trovata morta nella Dora di Saluggia

E' il corpo di Marina Ruffino, capo ufficio postale di Salussola, 58 anni residente a Borgo d'Ale, ritrovato nella Dora a Saluggia. Il corpo era stato avvistato dai passanti che hanno immediatamente avvertito le forze dell'Ordine che ora procederanno con le indagini per stabilire la dinamica della tragedia.

"Una persona speciale, disponibile e sempre con il sorriso...un punto di riferimento per la popolazione e una grande lavoratrice" La ricorda così, Manuela Chioda, Sindaco di Salussola, sgomenta per l'accaduto.

In mattinata moltissime le testimonianze della gente del paese che si è recata in posta dal sostituto per porgere le condoglianze con le lacrime agli occhi.