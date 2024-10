Biella Rugby e la prima trasferta: domenica il confronto con Parabiago

Prima trasferta dell’anno per Emilio Vezzoli e compagni che domenica, alle 15.30, scenderanno sul campo di Rugby Parabiago.

Vecchia conoscenza dei gialloverdi, i lombardi del galletto, hanno terminato il primo appuntamento a calendario con una faticosa, ma importante vittoria: 28-22 contro Cus Torino, squadra quest’ultima, reduce dai playoff 23/24.

L’ultimo successo di Biella su Parabiago risale alla seconda giornata dell’ultimo campionato: 30-21 sul campo di via D’Acquisto. In febbraio, in occasione del ritorno, a parti invertite, Biella ha ceduto 32-31.

L’head coach Alberto Benettin: “Ci stiamo ancora godendo la vittoria ottenuta domenica contro Avezzano, ma siamo perfettamente consapevoli di dover fare molti passi avanti per continuare bene nelle prossime partite. Stiamo lavorando sugli aspetti che in partita non sono andati come ci aspettavamo. Andiamo ad affrontare Parabiago, una squadra che conosciamo bene da anni e che recentemente si è rinforzato con acquisti di qualità. Un ottimo avversario che affronteremo in casa loro. È una squadra molto fisica, dotata di ottimi avanti che negli anni si hanno sempre dato un bel da fare. Devo ammettere che anche i nostri avanti stanno lavorando molto bene e sono fiducioso che riusciremo a tenergli testa”.

Kick off alle ore 15.30 .

Serie A girone 1. II giornata – 20.10.24. Avezzano Rugby - Unione Rugby Capitolina; Cavalieri Prato Sesto - Rugby Paese; Petrarca Rugby - Verona Rugby; Rugby Milano – Cus Torino; Parabiago - Biella Rugby

Classifica. Rugby Paese, Capitolina, Biella Rugby, Verona Rugby punti 5; Parabiago 4; Cus Torino, Rugby Milano, Avezzano 1, Cavalieri Prato Sesto, Petrarca 0.