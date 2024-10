Sostegno, scontro frontale tra due auto in curva FOTO

Incidente stradale a Sostegno. È avvenuto poco dopo le 7 di oggi, 18 ottobre, dove sono rimaste coinvolte due auto per cause in corso di accertamento.

Lo scontro è stato frontale, in prossimità di una curva: entrambi i conducenti sono stati affidati alle cure dei sanitari. I mezzi sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Biella, giunti sul posto assieme a 118, Polizia Stradale e Carabinieri.