Pioggia insistente, frane e smottamenti lungo le strade del Biellese

La perturbazione che sta interessando il Biellese da ieri mercoledì 16 ottobre inizia a fare i primi danni.

Nella notte i Vigili del Fuoco sono stati chiamati su segnalazione di passanti piuttosto che di residenti in diversi Comuni della provincia di Biella per frane e smottamenti del terreno.

In particolare squadre da Biella e dei distaccamenti sono intervenute a Salussola per l'ingombro della sede stradale di alcuni massi in via Marconi, a Donato per piante sulla carreggiata, due volte a Magnano lungo le provinciali 413 e 419 e a Mosso, per una frana in frazione Venalba.

Il meteo non sembra essere clemente: sono infatti ancora previste piogge oggi e anche nella giornata di domani.