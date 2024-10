Castelletto, gli Alpini si raccontano: "L'Adunata a Biella? Un sogno diventato realtà"

Volontariato, organizzazione di feste, canto, cucina, protezione civile: sono i punti cardinali degli Alpini di Castelletto Cervo, che, fondati nel 1976, sono oggi 70, guidati dal capogruppo Ivano Morello.

“La nostra realtà – dice Morello – si dedica ad organizzare feste come il Carnevale, la Festa Patronale, le Terre della Zucca di ottobre, gli auguri di Natale, alcune cene durante l’anno per raccogliere fondi. Siamo presenti sugli autobus per aiutare ad accompagnare i bambini di scuola dell’infanzia e primaria del paese. Inoltre a Natale facciamo regali ai bambini della scuole. Inoltre alcuni di noi fanno parte del Coro 100 Voci della Sezione di Biella, della brigata di cucina e della protezione civile della stessa Sezione”.

In vista dell’Adunata 2025, le penne nere di Castelletto Cervo hanno già 180 prenotazioni che ospiteranno presso la propria sede di Frazione Garella e presso la Pro Loco. “Sono gruppi – spiega Morello - che arriveranno dal Friuli, da Padova, e dagli altri 8 paesi piemontesi che si chiamano Castelletto come noi. Abbiamo inoltre altri contatti con gruppi sempre di Padova e di Asti. Stimiamo oggi che avremo circa 200 ospiti per un’Adunata che qualche anno fa era un sogno ed oggi è realtà”.

Questa l’organizzazione degli Alpini di Castelletto Cervo: vice di Morello è Maurizio Veronese, tesoriere Dino Cagna Broglio e il segretario Antonello Bonda Fratello.