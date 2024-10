Passaggio a livello in tilt, treno fermo nei pressi di via Candelo FOTO e VIDEO Ayala

Guasto alla linea ferroviaria.

In questo momento le sbarre nei pressi del passaggio a livello in via Candelo sono alzate, ma un treno della tratta Biella - Santhià è fermo a poca distanza.

Sul posto ci sono i Carabinieri in attesa che arrivino i tecnici per la riparazione del guasto.