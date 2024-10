Tennistavolo: inizio col botto per i ragazzi dello Splendor, i risultati del fine settimana

Inizio col botto per i ragazzi dello Splendor nei campionati regionali di D2 e D3. Immobiliare Bugella sbanca Ivrea al termine di una appassionante contesa con gli epoderiesi. Riccardo Motta 2 vittorie, Tommaso Zoppello 1 e Roberto Fazzari1: siglano il risultato finale a favore dei cossatesi.

In D3 la formazione Davide Siviero Manutenzione Verde, si aggiudica per 6 a 0 la contesa con i ragazzini del TT Biella, 2 vittorie a testa per Francesco Bidese, Lorenzo Caschili e Andrea Saitta.

Cade invece a Collegno contro il TT Enjoi per 4 a 2 la Cedas/Lawer, un ottimo Graziano porta i due punti ai biellesi, che però soccombono nelle altre contese.