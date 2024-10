Dolore a Cerrione per la morte di Paola Zerbola, sorella dell'ex sindaco: il ricordo dei familiari

La scomparsa di Paola Zerbola ha gettato nel dolore la comunità di Cerrione. Aveva 66 anni ed era molto stimata e apprezzata, oltre che essere la sorella di Anna Maria, lo storico sindaco del paese, oggi vicesindaco e assessore comunale.

In queste ore, la famiglia l'ha voluta ricordare con queste parole: “La morte di Paola Zerbola ha lasciato increduli la famiglia e i tanti amici. Ha sempre appoggiato la vita pubblica della sorella Anna Maria alla quale non ha mai fatto mancare la sua presenza a eventi o momenti solenni. La disponibilità e la generosità con cui si prendeva cura delle necessità della parrocchia di Cerrione le soppravviveranno. Per molti anni, fino ai primi del 2000, ha avuto un esercizio commerciale che era il fulcro dell’andirivieni quotidiano della comunità di Cerrione".

E aggiunge: "Partecipe agli eventi sociali era di supporto al coro, ai gemellaggi, al palio delle contrade. Sempre in prima linea con gli Alpini in memoria del suo amato papà. Lascia il marito Leo, con cui è stata sposata 47 anni e insieme al quale ha superato ostacoli e malattie. Si piange una persona bella e fragile che chi ha conosciuto non potrà dimenticare. I familiari ringraziano i parroci, i diaconi e la cantoria per la vicinanza al loro dolore. E tutti gli amici e conoscenti che hanno condiviso il triste momento”.

I funerali hanno avuto luogo lo scorso venerdì, a Cerrione, nella chiesa di San Giovanni Battista.