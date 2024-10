Dalla collaborazione tra Biella Nuoto e In Sport Rane Rosse nasce team di nuoto Master

Accordo storico tra due importanti realtà sportive Biellesi: Biella Nuoto, società con più di 60 anni di gloriosa storia alle spalle e In Sport Rane Rosse, tra i principali team natatori italiani, uniscono le forze dando vita a un unico team di nuoto Master.

Il tecnico della squadra sarà l’esperto Bruno Piccolo.

Anna Rivetti, storico presidente della Biella Nuoto e Gabriele Pivano, coordinatore gruppo In Sport Piemonte, spiegano le finalità dell’accordo: «Da molti anni condividiamo gli stessi obiettivi: l’attività fisica e motoria, lo sport in generale è per noi uno strumento che genera benessere, che permette alle persone di stare insieme e soprattutto di stare bene. Persone di tutte le età, più o meno allenate, possono mettersi alla prova, porsi degli obiettivi e, con il supporto dei nostri tecnici, raggiungerli. Questo accordo ha come scopo la promozione della pratica natatoria nella fascia di età adulta, per chi vuole migliorare le proprie abilità e mettersi alla prova anche in competizioni dedicate alle categorie Master. Ci auguriamo che tanti atleti decidano di unirsi al nostro nuovo team».