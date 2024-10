Salussola, Museo dell’Oro e della pietra: grande successo per il laboratorio di cesteria.

Domenica scorsa, il Museo Laboratorio di Salussola ha ospitato un corso di cesteria che ha riscosso un grande successo, con tante richieste d’iscrizione da non poter accoglierle tutte.

Sotto la guida del maestro Paolo Vergnaghi, i partecipanti hanno imparato a intrecciare materiali naturali come noccioli, vimini, salici e ulivo, creando cesti di diverse forme. Il maestro ha illustrato le caratteristiche ed i metodi di raccolta dei materiali, enfatizzando il rispetto per la natura e la sostenibilità.

“Lavorare con le mani permette di esprimere il faber che è in noi”, ha commentato Vergnaghi, evidenziando come l'attività abbia favorito non solo la creazione di oggetti, ma anche la nascita di nuove amicizie e relazioni all'interno del gruppo.

Il laboratorio ha offerto un ambiente rilassante e collaborativo, dove i partecipanti hanno potuto sviluppare le proprie abilità artigianali. L'evento ha dimostrato come l'arte dell'intreccio, antica e attuale, possa essere un potente strumento di connessione e sostenibilità in un mondo sempre più attento alle tematiche ambientali.