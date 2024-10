Dolcetto o scherzetto al Ricetto di Candelo: aperte le iscrizioni.

Il tanto atteso evento "Dolcetto o scherzetto al Ricetto di Candelo" si terrà domenica 27 ottobre 2024, portando i bambini all'interno delle mura del suggestivo borgo medievale, per un pomeriggio di divertimento a tema Halloween. Questa edizione si ispira alla Transylvania e al castello di Dracula, offrendo un percorso a tappe immerso in un'atmosfera piena di zucche, mummie, lupi mannari e altri personaggi spettrali. I bambini, di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, dovranno affrontare sfide e giochi per guadagnarsi il dolcetto finale.

L'evento inizierà alle 14:30 con gruppi scaglionati ogni mezz'ora. Dopo aver completato le attività, i piccoli partecipanti potranno esplorare le botteghe del Ricetto per proseguire con il tradizionale "dolcetto o scherzetto". È richiesto che ogni bambino sia accompagnato da un adulto.

L'iniziativa è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria. I residenti di Candelo avranno priorità nelle iscrizioni, che resteranno aperte fino al 23 ottobre o fino a esaurimento posti.

“Non perdete l'occasione di vivere un pomeriggio magico e coinvolgente”.