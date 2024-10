Tennis Tavolo Biella: il prossimo weekend ricominciano i campionati a squadre

Il prossimo fine settimana avranno finalmente inizio, dopo la pausa estiva, gli attesissimi campionati a squadre di Tennis Tavolo. Tra le mura amiche giocheranno la compagine che disputerà il campionato di serie B2 (composta da Eugenio Panzera, Francesco Gamba e Matteo Passaro), la squadra di D1 (composta da Stefano Erba, Federica Prola, Giacomo Cenedese e Stefano Torrero) e una formazione di D3 (con formazione de definire). In serie nazionale B2, gli avversari sono i genovesi del CRAL Luigi Rum, mentre opposti al team di capitano Stefano Erba ci saranno gli atleti del Valenza, già San Salvatore, e, opposti alla D3 dei giovani, i cossatesi dello Splendor. Giocheranno invece in trasferta le formazioni della C2 (composta da Luca Lanza, Lodovica Motta, Tommaso Sorrentino e Mattia Noureldin), a Villadossola, e della D2 (composta da Michele Motta, Gilberto Rollino, Federico Arno e Gianni Massazza) a Romagnano. Le altre due formazioni di D2 e D3 osserveranno un turno di riposo.

Nel weekend trascorso è stato invece disputato a Novara, il terzo torneo predeterminato. Tra i non molti partecipanti, erano presenti anche sei portacolori del TT Biella.

Nel torneo di quinta categoria, ottima prestazione di Michele Motta che entra nei primi otto: passato il girone iniziale, battuto da Mazzoni, ma vincente su Fasano, nel tabellone supera due più quotati avversari, prima Capomolla e poi Piovano e si ferma, ai quarti, a opera del futuro vincitore della gara, Gecchele. Molto bene anche Giacomo Cenedese, imbattuto nel girone, con vittorie su Bartoli Edoardo e Armano; poi ancora un risultato positivo, nella seconda fase, contro Izzo, per fermarsi negli ottavi, pure lui contro Gecchele. Non particolarmente brillante la prestazione di Stefano Torrero; nel girone supera Messina ma perde “tiratissimo” da Calissano (-10/8/-10/8/12); subito fuori nella seconda fase per mano di Lepore.





Nel torneo di quarta categoria erano iscritti Luca Lanza, Mattia Noureldin e Tommaso Sorrentino, a cui si sono aggiunti, qualificati dal torneo di quinta, Giacomo Cenedese e Stefano Torrero.

Non superano il primo step a gironi questi ultimi due, battuti rispettivamente da Simon Alessio e Sabolo Eric, e da Monte e Ramello; disco rosso anche per Mattia Noureldin, fermato subito da Tregambi e Lepore. Passano invece al tabellone sia Luca Lanza, battuto da Fedeli (-10/10/10/-13/8) e vincente su Guerra, sia Tommaso Sorrentino, vincente su Garavelli e battuto a sua volta da Spera (-7/-9/4/5/3). Nel tabellone una vittoria a testa, Lanza su Allais e Sorrentino su Mezzalira per poi uscire per mano dei fortissimi Vianello e Lavita.