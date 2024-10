Biellese e Isola d'Elba legati da una favola fatta di sport e di solidarietà, FOTO

Quella che raccontiamo oggi e’ una storia di rally e di sport legata a doppio filo con il “Cuore” ed alla solidarieta’ tramite un asse Biellese / Elbano che ha creato nuove amicizie e ha la solidarieta’ come pilastro principale.

Tutto nasce nel 2023, quando la famiglia Anziliero ( Valdilanesi Doc) composta da papa’ Valter, da mamma Anna e dalla figlia Alyssa in occasione del Rally Elba storico ,al quale partecipavano come concorrenti, conoscono l’associazione Elbana di volontariato “i sogni di Anna” …..ed e’ subito amore a prima vista ! A partire da quella gara la ford escort blu di famiglia ha sempre portato in gara l’adesivo arancione di “Anna” a testimonianza dell’impegno nel raccogliere fondi per i meno fortunati.

Ma chi era Anna Puccini ? Era una guerriera , un vulcano , una bambina adorabile con tanta voglia di vivere che ha lottato strenuamente contro il sarcoma che la colpi’ per poi arrendersi nel novembre 2022 all’eta’ di 8 anni , vissuti con un intensita’ che lascia senza fiato. Innamorata dei rally (da buona Elbana) e del suo pilota “Francesco Bettini” provo’ con Lui (rassicurata dal navigatore Luca Acri)l’ebrezza di salire su una vettura da gara a settembre 2022 frequentando ,nello stesso mese per qualche giorno , anche la scuola nella quale fece un disegno che fu il seme dell’associazione a lei intitolata …..rappresentava il suo sogno di aprire un canile e gattile che ospitasse gli animali abbandonati .

Quando fu consegnato ai genitori Tommaso ed Oxana dopo la scomparsa di Anna il disegno della bambina divento’ la miccia esplosiva per trasformare il dolore in “aiuto” e da li nacque l’idea di fondare l’associazione creata per aiutare i meno fortunati fossero persone o animali. E tutto cio’ cosa c’entra con i nostri rallysti biellesi ? Molto visto che Alyssa ,Anna e Valter hanno sposato la loro causa e come nel 2023 terminato il Rally elba si sono uniti ai volontari per la giornata dedicata ad Anna in cui bambini e persone meno abili hanno scorrazzato a Capoliveri a bordo di un auto da corsa il tutto per raccogliere fondi e finanziare i progetti della onlus.

Visitate il sito isognidianna.com ed il vostro "Cuore" vi ringrazierà per l'emozione che gli regalerete.