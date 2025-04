Si è tenuto mercoledì 9 aprile presso la caffetteria di Città Studi Biella il Light Lunch “Città Studi incontra… il gruppo Sella”, un’opportunità preziosa di confronto tra gli studenti dei corsi di laurea in Economia Aziendale, Amministrazione Aziendale e Scienze dell’Amministrazione Digitale dell’Università di Torino e alcune figure chiave del gruppo Sella.

L'incontro, fortemente voluto per avvicinare il mondo accademico a quello professionale, si è aperto con l’intervento di Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi, ed è stato moderato da Francesca Pratici, Responsabile Area Affari Generali e Normativi di Centrico, società del gruppo. Il programma ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da Banca Sella Holding, Banca Sella, Centrico e Fabrick, che hanno condiviso con gli studenti il proprio percorso, le sfide quotidiane e il valore delle competenze trasversali nel contesto lavorativo attuale, condividendo con entusiasmo le proprie esperienze e il percorso che li ha portati a ricoprire ruoli chiave all’interno del Gruppo. Antonella Vaudagna, Responsabile della Funzione Compliance di Banca Sella, ha aperto la serie di interventi raccontando quanto il suo ruolo sia fondamentale per garantire il rispetto delle normative nel settore bancario, sottolineando come rigore e attenzione ai dettagli siano competenze essenziali, ma anche come questo lavoro abbia una forte componente di responsabilità sociale.

È seguita la testimonianza di Federico Angaramo, Responsabile del Competence Center sull’Intelligenza Artificiale di Centrico, che ha portato gli studenti dentro al mondo dell’innovazione, parlando di AI non solo come tecnologia del futuro, ma come strumento già oggi operativo nelle soluzioni finanziarie, capace di ottimizzare processi e creare valore. Ruth di Nunzio, che ricopre un doppio incarico come Responsabile People, Communication & Corporate Identity in Fabrick e come Responsabile HR e Communication in Centrico, ha offerto uno sguardo sul lato umano e culturale dell’azienda. Ha parlato di come la comunicazione interna, l’identità aziendale e la gestione delle persone siano oggi centrali per il successo di qualunque organizzazione, soprattutto in contesti dinamici e digitali.

A completare il quadro, altri interventi hanno arricchito la mattinata con spunti concreti e consigli utili per chi si affaccia al mondo del lavoro. Valentina Turco e Letizia Chiodi, entrambe impegnate nell’area HR di Banca Sella Holding, hanno dialogato con i ragazzi sull'importanza del talento, dell'intraprendenza e del continuo aggiornamento, condividendo suggerimenti pratici per affrontare un colloquio o inserirsi in un contesto aziendale. Jacopo Sesana, del Competence Center DLT&DA di Banca Sella, ha introdotto invece le tecnologie distribuite, spiegando come blockchain e digital asset stiano trasformando il modo in cui si immagina il futuro della finanza.

Infine, Valentina Monticelli, Compliance Specialist, e Viviana Deiana, Organization Specialist, entrambe in Centrico, hanno raccontato con passione e semplicità i loro ruoli quotidiani, mostrando come anche dietro le funzioni più tecniche ci sia una forte componente relazionale e di crescita personale. L'incontro ha stimolato grande partecipazione da parte degli studenti, coinvolti in un vivace dibattito e numerose domande. L’evento si inserisce in un percorso di apertura sempre più forte del campus universitario di Biella verso il mondo del lavoro, con l’obiettivo di offrire agli studenti esperienze dirette, orientamento e ispirazione per costruire il proprio futuro professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria universitaria al numero 015 8551110, oppure inviare una mail a unibiella@cittastudi.org