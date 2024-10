Equitazione, a Occhieppo Inferiore la Gara Regionale Master ENDAS e il primo Horse Performance Contest, FOTO

Domenica 6 ottobre, presso la “Scuderia La Spada” di Occhieppo Inferiore, si è svolta la Gara Regionale Master ENDAS e il primo Horse Performance Contest: un vero spettacolo di tecnica, sorrisi, vero spirito sportivo e collaborazione per una competizione di alto livello.



La giornata è cominciata alla mattina con la Gara Regionale Master ENDAS, con un percorso molto tecnico che ha impegnato i vari binomi con difficoltà maggiori al crescere della categoria.





Moltissimi gli atleti che si sono contesi il podio e questa la classifica finale delle varie categorie:



Cat. A:

Emma Paladin

Sofia Angelino

Alessia Oliva

Cat. B:

Linda Nardi

Leonardo Curulli

Cecilia Quaregna

Cat. Open:

Gabriele Ghisio

Paola Torasso

La giornata è proseguita con il primo Horse Performance Contest della Spada, gara ideata e proposta da alcune allieve che si allenano nella scuderia “La Spada” e accolta con entusiasmo dai 2 titolari. Ecco il risultato:



Roberto Cerchiaro e Veronica Vizireanu

Laura Pusceddu e Linda Toso

Linda Nardi e Cecilia Quaregna

Il presidente regionale ENDAS Valerio Martin, durante le premiazioni, si è dichiarato soddisfatto per la crescita continua dell’evento e degli atleti, sottolineando la grande capacità di rappresentare il vero spirito dello sport.

Importante anche la collaborazione con la Pro Loco di Occhieppo Inferiore che ha preparato ottimi cibi, ma soprattutto ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le varie realtà del territorio.



Grande soddisfazione per Chiara e Roberto, titolari della “Scuderia La Spada” per la grande partecipazione (da varie parti del Piemonte), la riuscita dell’evento e soprattutto per aver visto gli allievi, anche i più piccoli o alla loro prima competizione, impegnati e seri nell’affrontare il percorso con grinta e rispetto per il cavallo. Questo riempie il cuore di orgoglio e soddisfazione.