Disostruzione del ponte a Buronzo grazie ai Fluviali dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio di ieri, 18 aprile, dopo le 15:30 una squadra Fluviale dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Vercelli è intervenuta a Buronzo sulla SP06 in strada per Crocicchio sopra il ponte del torrente Cervo per disostruire i piloni del ponte stradale da materiale trasportato dalla piena.