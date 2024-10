Vigili del fuoco volontari, Piemonte: procedure semplificate e un’unica annualità per l’acquisto di 34 nuove autopompe

Dopo aver annunciato nel mese di agosto un bando che assegnava risorse per 6,8 milioni di euro suddivisi in due annualità a 34 distaccamenti dei vigili del fuoco volontari piemontesi, la Regione Piemonte ha deciso di erogare l’intero finanziamento in un’unica annualità. Questa scelta accelererà l’acquisto delle Aps per i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco, rispondendo così prontamente alle necessità di sicurezza del territorio. La decisione è stata confermata durante una riunione organizzata dall’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi, alla quale hanno partecipato i sindaci, i tecnici comunali e i rappresentanti dei gruppi volontari assegnatari del bando. Non solo durante l'incontro la Regione dimostra di essere a sostegno delle amministrazioni locali anche nelle procedure.

«Centralizzando la procedura d’acquisto, garantiremo un risparmio significativo e una maggiore rapidità nell’assegnazione dei mezzi», ribadisce l'assessore Gabusi, dimostrando l’impegno della Regione a essere vicina ai comuni non solo a parole, ma con fatti concreti. «Abbiamo optato – prosegue l’assessore - per un’unica gara regionale, evitando di lasciare ai singoli comuni il peso della procedura, e coinvolgendoli in un gruppo di lavoro tecnico per definire i capitolati in collaborazione con le principali associazioni nazionali.»

La Regione lavorerà con l’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco, l’Associazione italiana e la Federazione nazionale per stabilire i criteri tecnici necessari, garantendo un cronoprogramma rapido e efficiente, senza eccessiva burocrazia. L’obiettivo è rispettare i tempi, così da dotare i distaccamenti dei nuovi mezzi nel minor tempo possibile al minor costo possibile.

«La Regione Piemonte è l'unica in Italia ad aver adottato un’iniziativa così concreta a sostegno dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco. Questo modello di aiuto ha già suscitato l’interesse di altre regioni, motivo di grande orgoglio e vanto per il nostro territorio», ha aggiunto Gabusi. Questo piano straordinario di finanziamento rappresenta un investimento senza precedenti per il Piemonte, volto a potenziare le capacità operative dei vigili del fuoco volontari e migliorare la sicurezza di tutto il territorio. «Questo assessorato è particolarmente attento a tutte le esigenze del mondo del volontariato e agli strumenti necessari per svolgere al meglio la loro preziosa attività, che garantisce la sicurezza di tutti i cittadini piemontesi, e a loro non smetteremo mai di dire grazie», ha concluso Gabusi. Il direttore regionale dei vigili del fuoco per il Piemonte, Alessandro Paola, manifestando il proprio compiacimento, ha assicurato la massima sinergia per consentire il potenziamento dei servizi di soccorso pubblico mediante la valorizzazione dei distaccamenti volontari che Regione Piemonte sosterrà mediante questa importante iniziativa, anche in considerazione di intese che si stanno perfezionando e che renderanno la collaborazione sempre più ampia e strutturale. È uno sforzo che premierà l’operatività del territorio del Piemonte di cui proprio i distaccamenti volontari sono componente di straordinaria importanza per le loro radici storiche e l’attaccamento al servizio operativo che conducono quotidianamente alle dipendenze dei Comandi Provinciali.

All'incontro era presente anche il consigliere Paolo Ruzzola, da sempre attento alla tematica e al mondo del volontariato. «Voglio ringraziare – ha detto il consigliere - il presidente Cirio e l’assessore Gabusi per il prezioso lavoro di collaborazione che ha permesso di raggiungere questo risultato. Si tratta di un beneficio significativo per i nostri comuni e per la sicurezza di tutti i cittadini. Ho portato le istanze dei distaccamenti all’attenzione della Regione e grazie a questa gara unica, i comuni non dovranno preoccuparsi di anticipare risorse o gestire trasferimenti aggiuntivi».