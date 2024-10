A Cossato la carica degli oltre 250 per una pedalata ecologica a favore dell'ambiente FOTO e VIDEO

A Cossato la carica degli oltre 250 per una pedalata ecologica a favore dell'ambiente (servizio di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Clima di festa a Cossato per la pedalata ecologica, organizzata dagli Amici dello Sport, assieme al patrocinio del Comune.

La manifestazione, in programma nel primo pomeriggio di oggi, 6 ottobre, ha visto la partecipazione di oltre 250 partecipanti tra famiglie e giovani per una giornata all'insegna dello sport e del rispetto per l'ambiente.

All'evento erano presenti anche le autorità cittadine, come il sindaco Enrico Moggio, l'assessore Mariano Zinno e il consigliere comunale Alessandro Piccolo. "Il tempo è stato clemente, la città risponde ancora una volta, con una grande partecipazione. Siamo soddisfatti. Ci auguriamo che simili iniziative spingano le giovani generazioni a praticare sempre di più lo sport" ha affermato il primo cittadino ai nostri taccuini.