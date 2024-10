Calcio,Su Nuraghe Calcio Biella pareggia 2-2 con i Giullari di Corte

Si è conclusa col pareggio di 2-2 la partita disputata venerdì 4 ottobre 2024 presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese. In campo fuori casa “Su Nuraghe Calcio Biella”, ha accolto la sfida dei “Giullari di Corte”.

“E stata una bella partita – commenta Gaspare Carmona, responsabile tecnico dei “Quattro Mori” - con giocate di alta qualità; eravamo sotto di 2 gol ma i ragazzi hanno saputo reagire in modo corretto pareggiando la partita. L’arbitro Nicolò Chiola ha diretto la partita in modo impeccabile. Ci sono stati un po’ di giocatori ammoniti, perché in palio c’erano i 3 punti”.

La prima giornata, combattuta con passione e un po’ fuori dalle righe, ha fatto registrare la comminazione di ben 6 ammonizioni. Quattro per i “Giullari di Corte” - con cartellino rosso per Pierangelo Ferrara e per Chris Vercellino - e 2 cartellini gialli, rispettivamente per Lorenzo Spatrisano e per Francesco Biolcati. Due gli ammoniti nella squadra sarda: cartellino giallo per Daniele Leviselli e per Tommaso Veimaro.

Per “Su Nuraghe Calcio Biella”, capitanati da Manuel Pizzo, allenati da Andrea Savoi, diretti da Gaspare Carmona e preparati dal massaggiatore Filippo Gugliotta, hanno segnato Franco Marangon e Lorenzo Cremonte. I gol dei Giullari sono opera di Pietro Cioccheti e di Lorenzo Spartisano. La seconda giornata di gara si disputerà il prossimo lunedì 7 ottobre, alle ore 21:00, a Vigliano Biellese, presso il Centro sportivo “Openkinetik”. “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà nuovamente in campo contro “La Piuma Caffè”.