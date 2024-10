Biella, principio d'incendio per un'auto parcheggiata in via Tripoli, foto archivio

I Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi venerdì 4 ottobre sono intervenuti a Biella, per un principio d'incendio occorso ad un'auto che era parcheggiata in via Tripoli.

Sembra che le fiamme siano scaturite dall'impianto elettrico del mezzo. In ogni caso, una volta sul posto la squadra ha spento il rogo e messo in sicurezza il veicolo e non sono state coinvolte altre auto.

Ad avvisare i Vigili del Fuoco è stata la Polizia Locale che ha visto del fumo uscire dal motore e ha prontamente chiamato i soccorsi per evitare il peggio.