Mosca1916 presenta il Canestrellino Biellese Dolce and Salato di Wool and Chocolate di Ettore Fila

Mosca1916 presenta sabato 5 ottobre l'ultima sorprendente novità firmata Wool and Chocolate di Ettore Fila: il Canestrellino Biellese Dolce and Salato.

Si tratta di un nuovo prodotto dell’azienda dolciaria biellese: un piccolo capolavoro di gusto che reinventa l'originale ricetta ottocentesca del canestrello biellese con l’aggiunta di un pizzico di sale, per un’esplosione di sapori indimenticabile. Due cialde croccanti e leggere che racchiudono un cuore di cioccolato fondente, arricchito da mandorle pugliesi, nocciole IGP Piemonte e con una nota di sale che arricchisce ed esalta la dolcezza di ogni ingrediente. Il Canestrellino Dolce and Salato verrà presentato al pubblico per la prima volta sabato 5 ottobre nel negozio Mosca1916 di via San Filippo, che dedicherà anche una delle sue vetrine a questa nuova eccellenza biellese.

“Per noi è un piacere ospitare la presentazione del Canestrellino Dolce and Salato di Wool and Chocolate - dice Alberto Mosca, titolare di Mosca1916 - e siamo molto orgogliosi che l’azienda di Ettore Fila abbia scelto noi per il lancio di questo prodotto: crediamo sarà molto apprezzato dai nostri clienti. Mosca1916 ha sempre creduto nella promozione del Made in Italy e in particolare delle eccellenze del nostro territorio: vogliamo continuare su questa strada e anche in futuro daremo spazio ai produttori locali che sono guidati dai nostri stessi obiettivi di qualità e amore verso la nostra terra”.