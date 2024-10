Valdilana, il Comune incontra le associazioni sportive

“Uno dei principali obiettivi dell’amministrazione comunale è favorire la creazione di una rete di collaborazione tra le associazioni, con l’intento di migliorare la situazione attuale e garantire un futuro più solido per lo sport a Valdilana”. Lo scrive il Comune sui propri canali social.

E aggiunge: “Attraverso una sinergia tra le istituzioni locali e le associazioni, si mira a potenziare l’offerta sportiva e a ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. In quest’ottica è stata promossa e pianificata, dagli assessori competenti, una serie di incontri mirati a invitare tutte le associazioni a raccontarsi, con una condivisione puntuale sui progetti, le aspettative e le problematiche che si incontrano durante l’esercizio quotidiano”.

In concomitanza con l'assegnazione degli spazi comunali per l’attività 2024/25, si è da poco conclusa la prima tornata di incontri che ha coinvolto i rappresentanti di tutte le associazioni sportive operanti nel territorio. I colloqui, che hanno visto una partecipazione attiva e costruttiva da parte dei convenuti, hanno permesso di delineare un profilo dettagliato di ciascuna associazione in cui, oltre alla parte istituzionale, sono state annotate le esigenze e le prospettive che emergevano durante il confronto.

“Da questi incontri – sottolinea il Comune - è emersa l’importanza di affrontare alcune criticità comuni, legate sia all’organizzazione interna, al budget e agli adeguamenti normativi richiesti dalla recente riforma dello sport”. Il prossimo appuntamento è in programma il prossimo giovedì 17 ottobre. Il percorso proseguirà con una riunione plenaria dove saranno condivise proposte concrete per sostenere e valorizzare il mondo sportivo di Valdilana.