Tennis Tavolo Biella: Weekend con tornei a Villadossola e a Montichiari

In attesa dei campionati a squadre, al via tra una quindicina di giorni e che vedranno impegnate ben sette formazioni, il TT Biella ha riscontrato, in questo mese di settembre appena terminato, un vero e proprio “boom” di iscrizioni di giovani atleti (vedi foto).

Intanto, prosegue l’attività individuale; lo scorso fine settimana, a Villadossola, con l’organizzazione della locale società sportiva, si è svolto il secondo torneo regionale predeterminato.

Ai nastri di partenza una novantina di atleti, tra cui anche nostri quattro del TT Biella: sabato, nella gara riservata agli atleti di sesta categoria, Gabriele Marfisi e Wu Jin Hao; domenica, nella gara riservata agli atleti di quinta categoria, Giacomo Cenedese e Stefano Torrero.

Ottima la prestazione di Gabriele Marfisi che, dopo aver superato il girone con la vittoria su Cresci e la sconfitta patita per mano del giovane Edoardo Bartoli, nel tabellone ad eliminazione diretta inanella una bella serie di vittorie che lo portano a giocarsi la semifinale; prima Trapani, poi Ferrari, poi Ramazzotti; quindi, nei quarti, Pop (-6/5/-4/6/10), per poi perdere, in semifinale, per mano del portacolori del Romagnano, Mussa.

Niente da fare, invece, per Wu Jin Hao fermato subito, nel girone, da Mussa e dall’Enjoyno Natale.

Nella gara di quinta categoria entrambi i nostri portacolori superano il primo ostacolo. Stefano Torrero è battuto da Eric Sabolo ma vince su Martelletti (-10/5/-14/5/11); Giacomo Cenedese supera Tonini ma perde, per mano di Maspes. Nella fase successiva, una prima vittoria per Torrero su De Gaetano, per uscire subito dopo, superato dal padrone di casa e futuro vincitore della gara, Cesaro. Meglio di lui fa invece Giacomo Cenedese che vince prima su Daniele Sabolo e poi su Deiana, terza testa di serie, per fermarsi, nei quarti, contro Gecchele (-7/5/2/10).

I due atleti biellesi, avendone titolo, si sono iscritti anche alla gara di quarta categoria, in cui però non superano l’ostacolo del girone iniziale, battuti da Maspes e Stragapede (Stefano), e da Fedeli e Salerno (Giacomo).

A Montichiari, invece, si è disputato un torneo open che ha visto la partecipazione di circa 450 atleti. Presenti tra questi, nella gara di terza categoria, anche Matteo Passaro e Tommaso Sorrentino.

Per quest’ultimo c’è stato ben poco da fare contro avversari più quotati: il biellese perde da Castaldo (Milano Academy) e da Pasolini (Brescia). Matteo Passaro, invece, vince entrambe le partite disputate nel girone, contro De Crescenzo (Pieve Emanuele) e, in rimonta, opposto al bergamasco Bolzoni (-6/-15/10/7/5); nel tabellone, ancora un risultato positivo con Ranza (Marco Polo), per poi fermarsi contro Sinigaglia, che, successivamente, raggiungerà la finale poi persa contro Cerea.