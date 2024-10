Stand e attività a Valdilana per il Festival dei Giochi Matematici (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Sabato 28 settembre, nella splendida cornice del Cerino Zegna, a Valdilana, si è svolto il Festival dei Giochi Matematici. Più di 140 insegnanti hanno animato la giornata con stand e attività, sia all'interno degli edifici scolastici che negli spazi esterni.

Dal Comune è giunto “un sincero grazie a Biellacresce e all'Istituto Comprensivo per aver scelto Valdilana come sede di questo importante evento formativo. Un ringraziamento speciale anche alla Pro Loco di Trivero per l'accoglienza e la gestione della ristorazione”.