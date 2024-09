Incontro con un grande Maestro tibetano al Monastero Buddhista di Graglia

Domenica 6 ottobre al Monastero buddhista di Graglia Santuario, unica tappa italiana del viaggio internazionale di Drubpon Tsering Rinpoce.

Il Venerabile Maestro tibetano, responsabile del prestigioso lignaggio Drikung Kagyu per l’Europa, seguito da migliaia di allievi in tutto il mondo, darà un insegnamento aperto al pubblico sul tema della compassione.

La spiegazione prenderà il via dalla figura di Avalokiteshvara, che nel Buddhismo tibetano simboleggia proprio la qualità della compassione. Diversamente dalla concezione occidentale, essa non viene identificata con la pena o la pietà per il prossimo, ma con la pratica dell’amore nella vita quotidiana, il “fare di tutto” con azioni concrete perché l’altro sia felice.

L’insegnamento è gratuito e aperto a persone di tutte le Tradizioni, religiosi e laici.

I partecipanti si ritroveranno in Casale Campiglie 84 presso il Monastero Mandala Samten Ling dalle ore 14,30. Alle ore 15,00 una breve meditazione preparatoria precederà l’insegnamento del Maestro, che si svolgerà dalle 15,30 alle 17,30.

Per motivi organizzativi è obbligatorio prenotare al numero 371 4850044, oppure scrivendo a coordinamento@mandalasamtenling.org, indicando nominativo e numero dei partecipanti.