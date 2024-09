Oggi il 25° Raduno Alpini dei Gruppi Valle Oropa - Foto e video G. Chiarini per newsbiella.it

Alle 9:30 di oggi, 29 settembre, gli Alpini della Valle di Oropa hanno reso omaggio, al Cimitero di Oropa, alla memoria degli agli Alpini Mario Cucco, Edmondo Gatti e Umberto Carnazzi per trovarsi poi all’ingresso del Santuario e sfilare sino al Monumento degli Alpini d’Italia dove è stato effettuato l' Alzabandiera, reso Onore ai Caduti e la Benedizione.

"Siamo qui oggi a rinnovare il legame che riunisce i gruppi Alpini della Valle Oropa e di Fontainemore e per onorare davanti al nostro monumento tutti gli Alpini d'Italia. Sono passati 25 anni da quando si decise di organizzare questo evento. Lo scopo era quello di fare integrare i vari gruppi e di creare una collaborazione continuativa, un gruppo allargato pur mantenendo la propria identità e autonomia, intento pienamente raggiunto. La nostra è una grande famiglia dove vige rispetto e collaborazione. Dobbiamo essere orgogliosi di essere Alpini, di rappresentare il volto pulito, onesto e laborioso di una società che è in affanno. Alpini è sinonimo di coraggio, onestà, correttezza, altruismo, sentimenti che tramandiamo nel tempo per le nuove generazioni".

Dopo la Santa Messa in suffragio del Caduti, alla Basilica Nuova e, il pranzo sociale per un momento conviviale tra i presenti.