Biella, 15 giorni all'Adunata: si stima media di 90mila presenze al giorno, ecco qualche numero

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’Adunata, il direttore de L’Alpino, Cortesi, ha specificato come il numero complessivo delle presenze alpine attese in città e sul territorio sia di 400mila unità. Un dato decisamente rilevante, che però si riferisce all'intera settimana dedicata all'evento, e non alla sola giornata di domenica. È quindi logico ipotizzare una media giornaliera di circa 90mila presenze, con un picco atteso proprio nella giornata conclusiva.

A tal proposito, è interessante fornire alcuni numeri significativi: 330.000 sono le copie de L’Alpino distribuite con immagini e servizi dedicati alla città di Biella, comprensive della guida di 64 pagine interamente focalizzata sull’Adunata. La guida è stata stampata in 40.000 copie, distribuite in tutta la città grazie alla collaborazione delle Associazioni di categoria, del Comune, dell’ATL e degli alberghi. In città e nei comuni limitrofi si esibiranno 78 cori e 16 fanfare, pronte ad allietare Alpini e visitatori. Per quanto riguarda i trasporti, sono attesi oltre 700 autobus e 600 camper nelle aree attrezzate predisposte dagli Alpini e circo diecimila presenze negli attendamenti organizzati dagli Alpini.

Per le Ferrovie, sulla tratta Novara–Biella–Novara sono previsti 44 treni sabato 10 maggio e 36 domenica 11 maggio. Sulla tratta Santhià–Biella–Santhià, saranno attivati 39 treni sia sabato che domenica. Gli Alpini in arrivo dalla Valsesia percorreranno 48 chilometri a piedi, suddivisi in tre tappe. Ancora più impegnativo il percorso degli Alpini provenienti da Venzone: 660 chilometri percorsi in bicicletta.

Biella sarà poi vestita a festa: ben 24.000 tricolori saranno posizionati in città e nei dintorni, creando un vero e proprio tripudio di bandiere. Infine, l’Adunata avrà una copertura mediatica importante, con 500 pass stampa già previsti per giornalisti, operatori, fotografi e fotoreporter.