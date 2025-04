Biella è pronta per l'Adunata, Alpini in arrivo: 2 anni fa a Udine ricadute per 105 milioni di euro

Biella è pronta per l'Adunata, in arrivo gli Alpini: 2 anni fa a Udine ricadute per 105 milioni di euro (foto di repertorio)

Mancano poche settimane alla 96° Adunata Nazionale in programma quest'anno a Biella nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio. Il capoluogo e l'intero territorio sono addobbati a festa e pronti ad accogliere gli Alpini da tutta Italia. In città sono attese ben 400mila presenze e, come riportato dagli enti organizzatori, sarà un'occasione importante per promuovere e mettere in vetrina il nostro territorio. Sia dal punto di vista turistico sia da quello economico.

Ma molti si domandano: quale sarà l'indotto della manifestazione? Per rispondere a tale interrogativo, ci si potrebbe basare sui risultati della ricerca del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine che, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini, ha calcolato l'impatto della manifestazione (di scena nel 2023) sotto l'aspetto economico, sociale, valoriale e ambientale. Nel dettaglio, lo studio ha stimato in quasi 105 milioni di euro il valore dell'impatto economico, diretto e indiretto, dell'Adunata di Udine, calcolato su una base di 297.500 presenze. Il gettito fiscale conseguente è stato valutato in circa 26 milioni di euro.

Tutti questi dati sono stati raccolti nel volume “L'Adunata degli Alpini. Valori, Economia e Sostenibilità” (Forum), che ha permesso di raccogliere oltre 3.400 interviste e di analizzare un centinaio di variabili per indagare le ricadute del grande evento sulle comunità di riferimento. E, come dimostrato dal report, l'impatto dell'Adunata va ben oltre la dimensione economica, con anche ricadute sociali, valoriali e ambientali: infatti, oltre il 60 per cento del campione riconosce l'evento come unico nella sua capacità di creare condivisione e vicinanza intergenerazionale, oltre ad essere un'importante occasione di socialità.

Inoltre, in base ai dati pre e post evento, i ricercatori hanno evidenziato come l'Adunata rafforzi il processo di trasmissione dei valori delle penne nere tra i cittadini. La percezione dei valori come fratellanza, solidarietà, amor di Patria e allegria è molto più elevata nella fase successiva alla manifestazione piuttosto che nelle fasi precedenti. Non solo: l'evento ha minimizzato il proprio impatto anche in termini di consumo di risorse locali.

Lo studio, presentato nel maggio 2024, era stato commentato così dal presidente dell'ANA Sebastiano Favero: “Un lavoro di ricerca come quello svolto dall’Università di Udine assume un’importanza fondamentale, perché con criteri rigorosi e scientifici definisce un ritratto globale dell’impatto di un’Adunata sulle persone e sul loro ambiente. Uno strumento autorevolissimo che oltre a fornire riferimenti precisi diventa prezioso anche in prospettiva, per leggere le Adunate in una chiave sempre più oggettiva”. Non resta ora che attendere quali effetti avrà sul nostro Biellese.