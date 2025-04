Aprile in Musica, concerto dedicato agli Alpini aspettando l'Adunata

In attesa del gran finale previsto per il prossimo 17 maggio, “Aprile in Musica” propone il quarto appuntamento: il Gruppo Strumentale “Fiori all’Occhieppo” e il suo direttore Riccardo Armari, con la collaborazione del dott. Michele D’Andrea, daranno vita ad uno spettacolo di musiche, racconti ed episodi dedicato al Corpo degli Alpini… in vista dell’ormai prossima Adunata Nazionale.

L’appuntamento è per sabato 26 aprile, alle 21, presso la chiesa di San Clemente ad Occhieppo Inferiore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.