Biella, temporanea chiusura dello sportello della Polizia Locale: tutte le info utili

Il Comune di Biella informa che, da giovedì 8 a lunedì 12 maggio 2025 compresi, in concomitanza dell'Adunata nazionale degli Alpini, lo sportello del Comando di Polizia Locale e dell’Ufficio contrassegni – dedicato a permessi per disabilità, contrassegni medici, passi carrai e tessere per la libera circolazione – resterà chiuso al pubblico.

Durante il periodo di chiusura, eventuali comunicazioni relative alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) dovranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo: ztl@comune.biella.it.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da martedì 13 maggio.