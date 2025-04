Adunata Nazionale degli Alpini: il Comune di Biella stanzia oltre 6mila euro per la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata

In vista dell’Adunata Nazionale degli Alpini, in programma per il 9, 10 e 11 maggio 2025, il Comune di Biella ha previsto una spesa complessiva di 6.087,80 euro (IVA inclusa) per garantire il servizio di rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata.

L’evento, che porterà in città un afflusso eccezionale di visitatori, comporterà importanti modifiche alla viabilità e l’istituzione di ampie aree pedonali, concordate con le autorità preposte alla pubblica sicurezza. In queste zone, per l’intera durata dell’Adunata, sarà in vigore il divieto di circolazione e sosta.

Per garantire la sicurezza dei flussi pedonali e l’accessibilità degli spazi, il Comune ha programmato un servizio di rimozione attivo e continuativo. Saranno infatti messi a disposizione 10 operatori specializzati e 10 carri attrezzi di diversa portata, operativi per tutte e tre le giornate dell’evento.

L’intervento è finalizzato a prevenire disagi e situazioni di pericolo, assicurando lo svolgimento ordinato e sicuro di una manifestazione che vedrà Biella al centro dell’attenzione nazionale.