Biella Corse in partenza: dalla Svizzera fino all’Elba, tutte le gare in programma.

Rally Città di Bassano

Sono arrivati in fondo ma il risultato non è quello sperato. In estrema sintesi è questo il commento finale con cui Alessandro Negri e Marco Zegna mettono in archivio il loro 41° Rally Città di Bassano, ultima prova (a coefficiente doppio) del Trofeo N5 Asfalto 2024.

Hanno gareggiato con la Hyundai I20 (gruppo RC2N, classe N5 Nazionale) con cui Alessandro ha vinto la classe al Rally Lana... ma qui è servita "solo" a chiudere sul terzo gradino del podio di N5, trentesimi di gruppo e ottantaquattresimi assoluti.

Rally delle Palme

È andata bene quest'ultimo fine settimana (21 e 22 settembre) la trasferta dei tre equipaggi valdostani di Biella Corse in Liguria, dove hanno preso parte al 25° Rally delle Palme, gara nazionale valida per il Trofeo Rally di Zona 2.

Il miglior risultato è stato ottenuto da Christian Casadei e Nadir Bionaz che, alla guida di una Peugeot 208 GT Line (gruppo RC4N, classe Rally 4), hanno terminato la gara ottavi di classe, undicesimi di gruppo e al 27° posto assoluto.

Patrich Chironi e Jastine Sertori, invece, in gara con la loro abituale Renault Clio RS (gruppo RC4N, classe R3), hanno vinto la classe e chiuso al 17° posto di gruppo e al 40° posto assoluto.

Bene anche i giovani Nicolò Iannino e Beatrice Marchetto, che hanno gareggiato con una Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2). Hanno terminato la gara quarti di classe, tredicesimi di gruppo e al 49° posto assoluto. "Non possiamo lamentarci" ha commentato Alberto Negri. "Chironi, nella categoria R3, è già qualificato per la finale di Genova, mentre Casadei e Iannino hanno fatto una gara senza sbavature. Da ricordare che Iannino si è piazzato al quinto posto fra gli Under 25!".

Rally del Ticino

Dopo i Valdostani di Biella Corse, questo fine settimana (venerdì 27 e sabato 28 settembre) sarà la volta degli Svizzeri della Scuderia, impegnati in gara al 26° Rally del Ticino, prova valida per il Campionato Rally Svizzero e per il Lakes Rally Trophy (iniziativa di Rally del Ticino, ASD Rally Dei Laghi, Valle Intelvi Corse e Sebino Eventi Racing).

Due gli equipaggi Biella Corse al via, entrambi fra le auto storiche. I primi a partire, con il numero H101, saranno Pietro Galfetti e Spartaco Zeli, in gara con l'abituale Opel Monza (gruppo VHC). Due posizioni più dietro partirà invece il figlio Matteo Galfetti, in gara con Mattia Letiza sull'altra Opel di famiglia, la Manta gruppo A (gruppo VHC).

La gara partirà e arriverà a Balerna (distretto di Mendrisio, in Canton Ticino, Svizzera). Otto le prove speciali in programma, di cui una sola, la "Ticino Ricambi" (di 3,40 chilometri) verrò percorsa la sera di venerdì. Le altre, ricavate da due passaggi sui tracciati "Malcantone" (di 7,84 chilometri), "Valcolla" (di 14,47 chilometri) e "Isone" (di 13,19 chilometri), più un passaggio sulla "Penz" (di 6,60 chilometri), verranno percorse nella giornata di sabato. In totale i concorrenti percorreranno 370,49 chilometri di cui 81 in prova speciale.

Rally Elba Storico

L'equipaggio Ermanno Caporale e Hervé Navillod prenderà parte, questo fine settimana, al XXXVI Rally Elba Storico.

Gareggeranno con l'abituale Lancia Fulvia Coupé Rally 1.6 (raggruppamento 2, gruppo GTS/4, classe 1600)

La prima tappa della gara si correrà nella giornata di venerdì 27 settembre, con partenza a mezzogiorno da Porto Azzurro e arrivo a Lacona in serata.

Cinque le prove in programma, ricavate da due passaggi sulla prova "Monumento" (di 7,48 chilometri) e uno sui tracciati "Marciana" (di 18,52 chilometri), "Due Mari" (di 19,01 chilometri) e "Capoliveri" di 10,43 chilometri). La seconda tappa si correrà nella giornata di sabato, con partenza a Lacona di prima mattina e arrivo a Volterraio Cavo, a metà pomeriggio. Cinque anche le prove della seconda giornata, ricavate da due passaggi sui tratti "Innamorata" (di 9,80 chilometri) e uno sui percorsi "Volterraio" (di 5,68 chilometri), "Bagnaia Cavo" di 18,44 chilometri) e "Volterraio Cavo" (di 26,94 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 367,88 chilometri, di cui 133,58 in prova speciale.

Rally Valli della Carnia

Al Rally Valli della Carnia, gara valida per l'IRC 2024 (a coefficiente 1,5) che si correrà nell'alto Friuli questo fine settimana, saranno al via due navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia.

Il primo a partire sarà Marco Zegna, che correrà con il pilota Flavio Brega sulla Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) numero 15.

Stefano Bruno-Franco, invece, sarà in gara con il pilota Fabio Busetti sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 71.

La gara partirà venerdì 27 settembre nel comune di Villa Santina (provincia di Udine) e si concluderà sabato ad Ampezzo. In programma ci sono dieci prove cronometrate, quattro verranno percorse venerdì, sei la domenica. Le prime sono due passaggi sui tratti "Passo Pura" (di 13,50 chilometri) e Voltois (di 2,20 chilometri); le altre invece sono due passaggi sui tratti "Val di Lauco" (di 22,40 chilometri), "Verzegnis" (di 7,48 chilometri) e "Feltrone" (di 6,32 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 305,99 chilometri, di cui 103,80 di prove cronometrate.

Rally Porta del Gargano

Il navigatore Biella Corse Mattia Nicastri sarà nuovamente in gara, questo fine settimana in Puglia, al 14° Rally Porta del Gargano.

Affiancherà il pilota Giorgio Liguori sulla Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3) numero 18.

Articolata su complessive dieci prove speciali, la gara partirà sabato da Vieste (provincia di Foggia) dove si concluderà domenica a fine giornata. In totale i concorrenti percorreranno 326,86 chilometri di cui 73,50 in prova speciale.

Formula Challenge Carpenedolo

Domenica 29 settembre sarà in gara anche lo specialista Biella Corse dei "Formula Challenge" Ezio Perini, che parteciperà al 4° Formula Driver AiCS di Carpenedolo, in provincia di Brescia.

Sarà al via con il suo Prototipo Mini Formula Suzuki (categoria E) in quello che è il terz'ultimo appuntamento stagionale della specialità.

Biella Classic