Sportivamente a Valdilana, buona la prima: grande apprezzamento e molte famiglie

Domenica si è svolta, presso il Parco Reda (località Valle Mosso), la prima edizione di “Sportivamente”, un evento nato da un’idea dell'associazione Amici del Parco Reda, con il patrocinio del comune di Valdilana.

L'obiettivo principale della manifestazione era quello di offrire a tutte le associazioni sportive del territorio l'opportunità di presentare la propria offerta e i corsi per l'annualità 2024/2025 in un'unica cornice: il suggestivo Parco Reda. L’organizzazione ha richiesto un intenso lavoro di coordinamento con le diverse associazioni sportive locali, creando una rete di collaborazioni che ha garantito il successo dell’evento. “Siamo entusiasti del grande apprezzamento ricevuto da parte delle associazioni coinvolte, a testimonianza del loro forte impegno nel portare avanti i propri progetti e promuovere le loro attività”, ha dichiarato Cristina Giovinazzo, portavoce degli Amici del Parco Reda.

La giornata di preparativi è iniziata alle 8 del mattino, con i lavori di allestimento delle aree espositive. Grazie alla collaborazione tra i volontari e le associazioni, tutto è stato pronto in perfetto orario per l’apertura al pubblico, prevista per le 10. Complice un meteo favorevole, i visitatori hanno subito mostrato interesse, visitando i vari stand e interagendo con gli esperti presenti per conoscere meglio le diverse discipline. Presso l’ex campo da tennis, sono iniziate puntualmente le dimostrazioni sportive, che si sono alternate per tutta la giornata secondo il programma stabilito. A completare la manifestazione, un’area street food ha offerto un servizio di ristorazione apprezzato da tutti i partecipanti. L’evento ha dimostrato quanto sia fondamentale creare momenti di condivisione e aggregazione per promuovere le attività presenti sul territorio, in questo caso quelle sportive. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di andare oltre i classici volantini o la semplice promozione sui social, puntando invece su occasioni che permettano un dialogo diretto tra le persone.

“Continueremo a lavorare per favorire la creazione di una rete e di una comunità sempre più solida all'interno del nostro territorio", hanno concluso. Un doveroso ringraziamento va ai visitatori e alle famiglie che hanno animato il parco e alle associazioni sportive partecipanti: ASD Bi Vertical, ASD Compagnia Arcieri Del DAHU, ASD Free Bike Trivero, ASD Quadrofoglio Karate Team 2, ASD Mushin Karate Do, ASD Trivero Basket, ASD White Fox Tae Kwon Do, Club Alpino Italiano Sezione Trivero, Gruppo Alpinistico Scolastico Marcello Meroni, Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna, Mora Giada, Scuola Italiana Sci Bielmonte Oasi Zegna, Trivero Sub ASD, USD Valdilana Biogliese.