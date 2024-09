Salussola, taglio del nastro per il nuovo studio medico FOTO

Alla presenza della dirigenza ASL Biella, e con la benedizione del parroco don Lodovico, la comunità di Salussola ha inaugurato lunedì 23 settembre il nuovo studio medico di frazione Vigellio.

“Erano presenti per ASL – racconta il sindaco Manuela Chioda - il direttore generale Mario Sanò, Paolo Garavana, Eva Anselmo. Inoltre la direttrice di distretto Barbara Bragante con Patrizia Papet. Tutti ci hanno ringraziato per l’importanza sanitaria e sociale di questo nuovo punto di ascolto in tempi di carenza di medici di base”.“Ringraziamo - continua Chioda - la Farmacia del Sole per avere ospitato i medici fino ad oggi. Adesso siamo autonomi e, da lunedì 30 settembre, il dottor Luparia sarà in servizio presso il nuovo ambulatorio, che è a disposizione dei medici di base che ne fanno richiesta”.

Lo studio si trova vicino alla farmacia, è dotato di un ampio parcheggio sul prato vicino e di una rampa per accompagnare le persone in difficoltà fino all’ingresso. Il primo cittadino ha dettagliato sulla ristrutturazione dello stabile: “E' costata 76mila euro, di cui 50mila di contributo statale. Abbiamo fatto lavori in muratura, esterni ed interni, per la rampa dei disabili, lo scorrimano, il tetto con il posizionamento delle grondaie, il bagno nuovo. E’ stata inoltre tinteggiata la facciata ed installato il riscaldamento”.

“Ringrazio – conclude Chioda – l’amministrazione e i dipendenti comunali, i privati cittadini che ci hanno dato una mano, le imprese che hanno fatto i lavori, e tutti coloro che erano presenti all’inaugurazione. Questa è una grande opera per il bene del paese. Abbiamo ricevuto critiche per il costo ma noi andiamo avanti facendo fatti come questi”.